2 bin 740 rakıma insanoğlu gölge düşürdü Trabzon'da utandıran görüntüler

Arkadaşları ile bölgeye piknik yapmaya gelen Mustafa Beren ilk kez geldiği göle ve doğasına hayran kaldığını belirterek "Piknik yapmaya geldik. Daha önce gelmemiştik, manzarası çok güzel. Doğayı kirletmeden mangalda ızgara yapıyoruz. Etraf çok kirli, kirliliğe karşıyız. Burasının bana göre diğer göllerden farklı olması, sessiz sakin olmasının yanı sıra insan kendini burada huzurlu hissediyor. Temiz hava her şey burada” dedi.