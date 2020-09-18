Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdi! 'Şarhoş ve aptaldım'

DANİMARKA Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik kolunda çalışan 15 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye giren Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, “Sarhoş ve aptaldım. Hayatımın en büyük hatasıydı” yorumunu yaptı.

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Sosyal Demokrat Parti mensubu Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’un 2008 yılında karıştığı skandala rağmen olayın hukuken yankı uyandırmaması ve en üst düzey görevlerden biriyle siyasete geri dönüş yapması üzerine Danimarka siyaseti eski dosyaları raftan indirdi. Ülkeyi sarsan skandalda Kofod’un, 2008 yılında partisinin gençlik organizasyonunda çalışan 15 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

Hakkında dava açılmadı

Danimarka’da rıza yaşı 15 olarak kabul edildiği için o dönem Kofod hakkında dava açılmamıştı. Konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine TV2’ye itirafta bulunan Kofod, “Sarhoştum ve aptaldım. Özür dilemenin yeterli olmadığını gayet iyi biliyorum. Keşke bunu değiştirebilseydim. Yapabileceğim tek şey bundan pişman olmak” dedi.

TV2’ye göre Kofod, daha önce odasına davet ettiğinde kızı tanımadığını ve yaşını bilmediğini söylemişti.

Önce istifa etti, sonra hızla geri dönüş yaptı

12 yıl önce 34 yaşında olan Kofod, Sosyal Demokrat Parti’nin dış politika sözcülüğü dahil tüm siyasi görevlerinden istifa etmişti. Ancak, kısa bir süre sonra geri dönüş yaptı ve 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sosyal Demokratların baş adayı oldu. 2019 yılında da Mette Frederiksen hükümetinde dışişleri bakanlığı koltuğuna oturdu.

Muhalefet tepkili

Ancak olay, taciz ve cinsel istismara karşı yükselen '#Metoo' hareketiyle birlikte yeniden su yüzüne çıktı ve Kofod, Alternatif Parti ve Sosyal Liberal Parti gibi Danimarka muhalefetinden eleştirilere maruz kaldı.

Alternatif Parti’nin Lideri Josephine Fock, Kofod’un atanması konusunda Frederiksen’in ‘kötü muhakeme’ sergilediğini söylerken, Sosyal Liberallerin Sözcüsü Samira Nawa ise “Özrü değersizdir” yorumunu yaptı.

'Eski bir dava, keşke değiştirebilseydim'

Jeppe Kofod ise tüm eleştirilere ‘bakan olmadan önce de bilinen eski bir davaydı’ diyerek yanıt verdi. Ancak bunun hâlâ ‘siyasi kariyerini gölgelediğini’ kabul eden Kofod, “Hayatımın en büyük hatasıydı ve o zaman özür diledim. Bu, her gün düşündüğüm bir konu ve keşke değiştirebilseydim” dedi.

Öte yandan Başbakan Mette Frederiksen, konunun ‘ciddi’ olduğunu kabul etmekle birlikte Kofod’a güvendiğini söyledi.

Frederiksen, “Danimarka'da atanan bakanlara güveniyorum. Jeppe Kofod hem özür diledi hem de pişmanlığını dile getirdi” ifadelerini kullandı.