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TCDD'nin demiryolu tekeri 'milli' olacak

Türkiye’nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin demir yolu tekerleği ihalesini kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’nin demir ve çelik ürünleri alanında yapmış olduğu ithalatlara karşı ürün geliştirme çalışmalarını sürdüren şirketin, Taşımacılık A.Ş.'nin ihtiyaç duyduğu ve ihale ettiği monoblok demir yolu tekerleği ihalesini kazanarak satışını gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yaklaşık bin 600 adet monoblok demir yolu tekerleği için açılan ihalede, ülkemizin tek yerli üreticisi unvanıyla yer alarak milli servetimizin yurt içinde kalmasına katkı sağladık. Yapacağımız ürün geliştirme çalışmaları ile iç piyasamızın ihtiyaçları ile birlikte uluslararası pazarlardaki tekerlek ihtiyacını da karşılayarak ülkemize döviz girdisi sağlamayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek demir yolu rayı üreticisi olan şirketimiz, TCDD’ye yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 30 bin ton ray tedariki ile de ülkemiz raylı ulaşımlarına katkısını sürdürüyor. Tamamı ithalatla karşılanan ülkemiz demir yolu tekerleği ihtiyacının, yerli kaynaklar ve milli üretim ile karşılanmaya başlanmasının, ülkemize, TCDD’ye ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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