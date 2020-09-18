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Emrah Serbes'in davasında karar çıktı: 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

İZMİR-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes hakkında mahkeme karar verdi. Karara göre Serbes, davacı Mert Özçelik'e annesi, babası ve kardeşinin vefatına neden olduğu gerekçesiyle 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

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İzmir-Aydın Otoyolu'nda 2017 yılında önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. 

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Yasal faiziyle birlikte ödeyecek

Manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.

Emrah Serbes kimdir?: 28 Ocak 1981 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Türk yazar ve senarist, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü mezunudur. Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yapan Emrah Serbes, zaman zaman Birgün gazetesi için söyleşi yaparken, Radikal 2 için de tiyatro eleştirisi yazmıştır. Hayvan dergisinde Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile düzenli olarak gerçekleştirdiği sohbetleri "Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz" adı ile kitaplaştırmıştır. Her Temas iz Bırakır adlı ilk romanı ise İletişim yayınlarından çıkmıştır.

Bir süre OT dergisi için kısa hikayeler kaleme alan Emrah Serbes, daha sonra aylık yayınlanan KAFA dergisi için hikayelerini kaleme almıştır.

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