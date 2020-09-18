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Acun Ilıcalı bilgisayarı olmayan öğrenciler için kolları sıvadı! TV 8'de pazar akşamı kampanya var

Acun Ilıcalı, bilgisayarı olmadığı için eğitimden mahrum kalan çocuklar için harekete geçti. Pazar akşamı TV 8 ekranlarında canlı yayında yardım kampanyası düzenlenecek...

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TV 8'in patronu Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim fırsatını bsilgisayarları olmadığı için kullanamayan öğrenciler için harekete geçti. Ilıcalı, bilgisayarı olmayan çocuklara bilgisayar almak için pazar akşama TV 8'de kampanya başlatacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor" dedi ve ekledi:

"Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım."

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