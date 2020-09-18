Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız' dedi sokağa çıkma yasağı mı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs yasaklarının yolda olduğunun işaretini verdi. 'Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor' dedirten açıklamada Erdoğan, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadelerini kullandı.

Corona virüs vakalarındaki artışları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde vaka ve ölüm sayılarının arttığını belirtti. Erdoğan'ın açıklamasından satır baları şöyle:

- Biz biraz gevşetince Ankara İstanbul başta olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. 64-65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için önem arzediyor.

Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda

- Defalarca uyarmamıza rağmen salgın önlemlerine halkımız uymadı. Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz.

- Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda. Bizler de gerek toplu taşıma araçlarında olsun, düğün nikah restoran vesaire buralardaki yaklaşımları kararlı hale getirdik.

- Aşı çalışmaları sıkı bir şekilde başta Tübitak olmak üzere devam ediyor. Özel sektör bu konuyla ilgili olarak teknoloji sağlık bakanlığımızla devam ediyorlar. Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'i çekmemizin bir anlamı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Miçotakis'le görüşme konusunda sıkıntımız yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur.

- Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok.

- Eğer biz Oruç Reis'i çektiysek bunun bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın bir adım atalım diye yaptık.

- Görüşürüz, kaçamak yapma gibi bir durum yok. Yunanistan Cumhurbaşkanı adayı gelip gövde gösterisi yapacaksa, biz daha büyüğünü yaparız.

Serrac'ın istifası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifasınıda yorumladı. "Bu haber bizim için üzüntü verici oldu" diyen Erdoğan, "Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz" diye konuştu.

Mısır ile anlaşma

Burada çok farklı gelişmeler var. Mısır ile istihbari görüşmeler ayrıdır, bizim için engel yoktu ama Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür. Yunanistan ile Mısır arasındaki bağlar ile bizim Mısır arasındaki bağlar farklıdır. Görüşmeler yapılabilir."