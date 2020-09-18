Maskelerle ilgili tüyler ürperten açıklama! 'Piyasadaki maskelerin yüzde 95 korumuyor'

Türkiye’de 298 binden fazla insana bulaşan ve 7 bin 315 kişinin yaşamına mâl olan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak gündemden düşmeyen konulardan biri maskeler. Maskelerin yeteri kadar hijyenik olup olmadığı ile ilgili konu ise ilk olarak 14 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı’na sunulan raporla gündeme geldi.