Maskelerle ilgili tüyler ürperten açıklama! 'Piyasadaki maskelerin yüzde 95 korumuyor'
Cumhurbaşkanlığı’na sunulan maske raporunda korkunç tespitler! Raporda imzası bulunan Erkan İşgören, "Piyasadaki maskelerin %95’inin filtre özelliği yok... Standartlara uyan maskeleri Almanya ve Hollanda kapatıyor... Filtre özellikli kumaşı olmayan maskeyi üreten tek ülke biziz..."
Cumhurbaşkanlığına sunulan maske raporu "taktığımız maskeler ne kadar koruyor?" tartışması baylatmıştı. O raporda imzası olanlardan birisi olan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan İşgören'den rapordan da daha korkunç tespitler geldi. Türkiye'de pandeminin başında, hiçbir filtreleme özelliği olmayanlarının maske oranın yüzde 75 olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 95’e çıktığını söyledi. İşte tüyler ürperten açıklamanın ayrıntıları...
Türkiye’de 298 binden fazla insana bulaşan ve 7 bin 315 kişinin yaşamına mâl olan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak gündemden düşmeyen konulardan biri maskeler. Maskelerin yeteri kadar hijyenik olup olmadığı ile ilgili konu ise ilk olarak 14 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı’na sunulan raporla gündeme geldi.
Söz konusu raporda günlük üretilen 35 milyon maskenin yüzde 90’unun hijyen koşullarına uymadığı, yüzde 75’inin ise hiçbir filtreleme özelliği olmayan kumaşla üretildiği ifade ediliyordu. Raporda imzası bulunan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan İşgören, Nisan ayından bu yana maske konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Nisandaki yüzde 75 olarak belirtilen “filtrasyon özelliği olmayan maske” oranın bugün itibariyle yüzde 95’e çıktığını söyleyen İşgören, maske üretiminde kullanılan iki önemli hammaddeyi ve maliyetlerini açıkladı: