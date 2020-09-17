1. sınıf dersleri ve teneffüs kaç dakika olacak MEB ayarladı

1. sınıflar 21 Eylül pazartesi günü yüzyüze eğitime kademeli olarak başlıyor. MEB öğrenci ve veliler için uyum takvimi hazırladı. Peki 1. sınıflar kaç gün okula gidecek, uyum eğitimi hangi günler ve kaç saat olacak? İşte MEB 1. sınıf ders programı ve teneffüs saatleri

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1. sınıflar 21 Eylül Pazartesi günü yüzyüze eğitime geçecek. 2+5 sisteminin uygulanacağı 1. sınıf öğrencileri ve veliler gelişmeleri yakından takip ediyor. 1. sınıf öğrencileri için MEB uyum takvimi hazırladı. 1. sınıf öğrenciler 21 Eylül'de 1 gün, 28 Eylül-2 Ekim hastasında da 2 gün uyum eğitimi alacaklar. Peki 1. sınıfların ders programı belli oldu mu, ders saatleri ve teneffüs kaç dakika olacak?

Okullarda öğrenciler için ilk öncelik maske, sosyal mesafe ve hijyen olacak. Temassız oyunlar ve etkinliklerle miniklerin uyum sürecini sorunsuz atlatması planlanıyor. MEB Bakanlığının yaptığı çalışmaların

1. sınıf ders programı belli oldu: Minik öğrencilerin yaşlarından dolayı salgından olumsuz yönde etkilenmemesi göz önünde bulundurularak derslere hızlı bir şekilde adapte olması hedefleniyor. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İki ayrı grup olacak: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kısa süre önce yaptığı açıklamada 21 Eylül’de verilmeye başlanacak yüz yüz eğitimin detaylarını açıkladı. İmkan ve şartlara göre sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanacak diyen Selçuk “ her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.”dedi.

Uyum dersleri ne zaman kaç gün olacak: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek.” dedi. Pandemi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı okullarda çeşitli önlemler almaya hazırlanıyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen bilincinin öğrencilere aşılanması için alınan önlemler öğretmenler tarafından kontrol edilecek. 1. sınıf öğrencilerini takip eden öğretmenler birer birer nöbet görevi üstlenecek.