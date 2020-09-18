Doğal sayılar konu anlatımı Matematik 1. sınıf konuları

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim takvimine göre yüz yüze eğitim 21 Eylül pazartesi günü 1. sınıflar için başlıyor. 1. sınıf öğrencileri için 2 gün yüzyüze eğitim 5 gün online eğitim modeli uygulanacak. Peki 1. sınıf matematik konuları neler? 1. sınıf matematik doğal sayılar konu anlatımı...

Abone ol

1. sınıflar 21 Eylül pazartesi günü eğitim öğretim hayatına başlıyor, öğrenciler 2 gün okula gidecek ve yüz yüze eğitim başlayacak. 1. sınıf matematik konuları neler araştırması ise veli ve öğrencilerin gündeminde. 1. sınıf matematik doğal sayılar dersi konu anlatımı...

Matematik işlemlerini rakamları kullanarak yaparız. Aynı zamanda yaşımızı rakamları kullanarak öğreniriz. Bu rakamlar doğal sayılardır. Şimdi doğal sayıların ne olduğunu öğrenelim ve bu konuda bilgileri alalım. İşte 1. sınıf matematik doğal sayılar konu anlatımı.

Doğal sayıları öğrendiğimiz zaman tüm matematik işlemlerini kolayca yapabiliriz. Aynı zamanda doğal sayılar ile beraber öğrenmemiz gereken bazı terimler bulunmaktadır. Şimdi bu terimlerin ne olduğuna bakalım be sırasıyla öğrenelim.

Doğal Sayılar

Öncelikle doğal sayıların ne olduğunu öğrenelim.

Doğal sayılar: Sıfırdan dokuza kadar olan sayıların her birine doğal sayı denmektedir. Rakamlar ile bu sayıları yazmak gerekirse şu şekilde sıralama yapabiliriz;

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,)

Yukarıda gördüğümüz rakamları kullanarak sürekli başka rakamlar elde ederiz.

Rakam: Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Bu rakamlar sıfırdan başlar ve dokuza kadar devam eder.

Böylece görmüş olduğunuz gibi doğal sayılar Toplamda 10 tanedir. Aynı zamanda en büyük doğal sayı ise dokuz olarak öne çıkıyor. Bu durumda en küçük doğal sayı ise sıfır rakamıdır.

Aynı zamanda iki basamaklı doğal sayılarda bulunmaktadır. Mesela bunlara bazı örnekler vermek gerekirse şu şekilde sıralamak gerçekleştirebiliriz;

(10, 11, 12, 13, 14, 15) Bu gibi daha birçok farklı rakam söylememiz mümkün.

O zaman iki basamaklı en küçük doğal sayı hangisi oluyor? İki basamaklı en küçük doğal sayı, ‘’10’’ rakamıdır.

Not: 10 sayısındaki 1 rakamı kaç onluk olduğunu gösterir. 10 sayısındaki 0 rakamı ise kaç tane birlik olduğunu göstermektedir. Bu şekilde bir rakam içerisinde kaç onluk ve kaç birlik olduğunu anlayabiliriz.

Aynı zamanda doğal sayılar içerisinde öğrenmemiz gereken düzine ve deste gibi terimler bulunmaktadır. Şimdi bu terimlerin ne anlama geldiğini beraber öğrenelim.

Deste: 10 elemanlı kümeye deste denir.

Düzine: 12 elemanlı kümeye düzine denir.

Örnek: Eğer kalem kutunuza toplamda 10 tane kalem var ise, o zaman bizde bir deste kalem olduğunu anlarız. Aynı şekilde eğer kalem kutumuzda 12 tane kalem var ise, o zaman kalem kutumuzda bir düzine kalem olduğunu anlamış oluruz. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve düzine ile deste terimlerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Not: Rakam ve sayı aynı anlama gelmektedir. Her ikisi de doğal sayıları anlatır. Sıfırdan başlamak üzere dokuza kadar giden tüm rakamlar ya da sayılar doğal sayı olarak bilinir.

Örnek: En küçük doğal sayı hangisidir?

En küçük doğal sayı sıfırdır.