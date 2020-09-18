BIST 1.113
DOLAR 7,57
EURO 8,96
ALTIN 474,97
HABER /  GÜNCEL

Anneye saatlerce işkence yaptılar Van'da maskeli hırsızlar akraba çıktı

Demirören Haber Ajansı

VAN'da 2 çocuğu giysi dolabına kilitleyip, anneye 1 saat boyunca evdeki 85 bin liranın yerini öğrenmek için işkence yapan maskeli 2 soyguncu yakalandı. Ailenin akrabaları olduğu ortaya çıkan soygunculardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone ol

Olay, 11 Eylül günü, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan  Emrah-Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evinde meydana geldi. Eve giren maskeli 2 kişi, 2 çocuğuyla evde olan Bahar Ödül’ün ağzını bir örtüyle kapatarak etkisiz hale getirdi. Ağlayan 9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki kardesi Sedef'i de elbise dolabına kilitledi. 2 şüpheli evde yaptıkları aramada para bulamayınca Bahar Ödül’ü darbetti.

Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde olan 85 bin liranın yerini söyledi. Maskeli soyguncular, salondaki kanepenin altında olan, genç kadının eşinin bir gün önce ev almak için sattığı aracının parası 85 bin lirayı alıp kaçtı. Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak, yardım istedi.

Akraba hırsızlardan 1 'i tutuklandı diğeri adli kontrolle serbest

Bahar Ödül, hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö., olduğunu belirledi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi, Muradiye ilçesinde kaldıkları evde yakaladı Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da ilginç olay! Milyonluk spor arabanın bagajında ceviz satıyor Galeriye Gözat
Van
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Jailson'un Çin'e transferini KAP'a bildirdi
Armağan Çağlayan AK Partili Ünal'a açıkça sordu: AK trol ordusu var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız' dedi sokağa çıkma yasağı mı geliyor
Bakan Hulusi Akar'dan manidar Macron tespiti! Napolyon rolüne gücü de boyu da yetmez
Kızını zorla sevgilisiyle cinsel ilişkiye soktu görüntülerini de çeken anneye mahkemeden tarihi ceza
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'hedefimiz var hayalimiz bu' dedi büyük iddiasını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Okaka ile 3 yıllığına anlaştı iddiası
Safer ayı ne zaman bitecek son çarşamba kılınacak namazı nedir?
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un korona virüs testi pozitif çıktı
1. sınıf dersleri ve teneffüs kaç dakika olacak MEB ayarladı
İran'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden 3 binin üzerine çıktı
Gülay Uygun intihar mı etti cinayetti mi twitetr'da gündem oldu
Yorumlar