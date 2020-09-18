Fenerbahçe Jailson'un Çin'e transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Çin kulübü Dalian ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Abone ol

Geçen sezon hatalarıyla çok eleştiri alan Jailson, Çin ekibi Dalian Pro’ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler bu transfer için 5 milyon dolar bonservis ücreti elde etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

63 maçta 3 gole imza attı

İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro'da forma giyecek Jailson, Fenerbahçe kariyerinde 63 maçta 3 gole imza attı.

4 milyon Euro ödenmişti

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha için 2018 yazında Gremio'ya 4 milyon Euro ödemişti.