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Fenerbahçe Jailson'un Çin'e transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Çin kulübü Dalian ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Geçen sezon hatalarıyla çok eleştiri alan Jailson, Çin ekibi Dalian Pro’ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler bu transfer için 5 milyon dolar bonservis ücreti elde etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

63 maçta 3 gole imza attı
İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro'da forma giyecek Jailson, Fenerbahçe kariyerinde 63 maçta 3 gole imza attı.

4 milyon Euro ödenmişti
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha için 2018 yazında Gremio'ya 4 milyon Euro ödemişti. 

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