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Fenerbahçe Okaka ile 3 yıllığına anlaştı iddiası

İhlas Haber Ajansı

Golcü transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe için İtalyanlar'dan büyük iddia geldi. Çizme basınına göre Okaka 3 yıllığına sarı-lacivertlilerle anlaştı.

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Yeni sezon kadro planlamasında forvet takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi, golcü transferini bitirmek için gün sayıyor.

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılması sonrasında bu bölgeye iki takviye planlayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un istediği isimlerden biri olduğu öğrenilen Stefano Okaka için İtalyan basınından iddia geldi.

3 yıllık anlaşma
Çizme basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaştı. Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.

8 gol 2 asist
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

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