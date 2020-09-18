Ankara'da ilginç olay! Milyonluk spor arabanın bagajında ceviz satıyor
ANKARA'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde kabuklu ceviz satılmaya başlandı.
Ankara'da Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Duman, müşterilerin dikkatini çekebilmek ve reklam için, dükkanın önüne çektiği milyonluk lüks spor otomobilinin ön bagajını kabuklu cevizle doldurup satış yapmaya başladı.
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Abdullah Duman, galeride bulunan piyasa değeri 1,5 milyon TL'lik otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında çuval ve torbalar içinde ceviz satmaya başladı.
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Kilosu 30 TL'den satılan cevizlerden daha çok lüks otomobil ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Kuruyemiş dükkanında çalışan İbrahim Kalender, tanıtım amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
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