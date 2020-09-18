MetroPOLL'ün son seçim anketinde olay sonuçlar! AK Parti ve MHP toplam bakın kaç çıkıyor

MetroPOLL Araştırma'nın kurucu CEO'su Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2020' araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti ve MHP'nin toplam oyu 'yüzde 11 olarak açıklanan kararsızlar dağıtılmadan önce' yüzde 38,8 olarak çıkıyor.

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Ankete katılanlara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar’ın paylaştığı verilere göre kararsızların oyu dağıtılmadan AK Parti ve MHP’nin toplam oyu yüzde 38,8 olarak ölçüldü.

Ankette en dikkat çekici tespit ise “Protesto oy kullanacağım” diyenlerin oranının yüzde 7,1 çıkması oldu.

'Kararsızlar dağıtılmadan' oy oranları

AK Parti yüzde 31,3 - CHP yüzde 21,2 - HDP yüzde 7,6 - İYİ Parti yüzde 7,6- MHP yüzde 7,5 - Saadet Partisi 1,4 - DEVA Partisi 0,8 - Gelecek Partisi yüzde 1,2

"Protesto oy kullanacağım"

Ankette kararsızların aoranı yüzde 11,2 olarak açıklanırken “Protesto oy kullanacağım” diyenlerin oranı yüzde 7,1 oranında oldu. Cevap vermeyenlerin sayısı ise 2,5 olarak paylaşıldı.