Duygu Delen'in kemerle saatlerce dövüldüğü tespit edildi! 4. kattan düşerek şüpheli şekilde ölmüştü
GAZİANTEP'te Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde ölen Duygu Delen'in avukatı Önder Alkurt, otopsi raporunda Duygu'nun vücudunda saatlerce kemerle dövüldüğüne dair izler bulunduğunu Mehmet Kaplan'ın ise olay günü zehirleyecek düzeyde alkol aldığını belirtti.
Gaziantep'te, Duygu Delen'in (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı otopsi raporu beklenirken acılı ailenin avukatlarından Önder Alkurt, korkunç detaylar aktardı.
"2 saat şiddete maruz kaldı"
Av. Önder Alkurt, "Duygu'nun, Mehmet Kaplan tarafından telefonla aranılarak ya da mesaj gönderilerek tehditle eve gelmeye zorlandığı, ölümünden önce de 2 saat şiddete maruz kaldığı belirlendi" diye konuştu.
"Çok sayıda kemerle dövüldüğüne dair iz var"
Avukat Alkurt, ön otopside Duygu Delen'in vücudunda çok sayıda kemerle dövüldüğüne dair iz bulunduğunu ifade ederek, olaydan sonra evde yapılan incelemede de salonda bir kemer bulunduğuna dikkat çekti.
Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü yaşanan olayda, Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü.