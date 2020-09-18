Duygu Delen'in kemerle saatlerce dövüldüğü tespit edildi! 4. kattan düşerek şüpheli şekilde ölmüştü

"2 saat şiddete maruz kaldı"

Av. Önder Alkurt, "Duygu'nun, Mehmet Kaplan tarafından telefonla aranılarak ya da mesaj gönderilerek tehditle eve gelmeye zorlandığı, ölümünden önce de 2 saat şiddete maruz kaldığı belirlendi" diye konuştu.