1. sınıf matematik konuları tartma konu anlatımı

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim takvimine göre yüz yüze eğitim 21 Eylül pazartesi günü 1. sınıflar için başlıyor. 1. sınıf öğrencileri için 2 gün yüzyüze eğitim 5 gün online eğitim modeli uygulanacak. Peki 1. sınıf matematik konuları neler? 1. sınıf matematik tartma konu anlatımı...

Abone ol

1. sınıflar 21 Eylül pazartesi günü eğitim öğretim hayatına başlıyor, öğrenciler 2 gün okula gidecek ve yüz yüze eğitim başlayacak. 1. sınıf matematik konuları neler araştırması ise veli ve öğrencilerin gündeminde. 1. sınıf matematik tartma konu anlatımı...

Bazı eşyalarımız daha ağır bazı eşyalarımızı ise daha hafiftir. Yani nesnelerin ağırlıkları birbirinden farklıdır. Bunu ise nesnelerin ağırlığını ölçerek anlarız. Şimdi bu konu hakkında karşılaştırmalar yapalım ve hangi nesnelerin daha ağır hangi nesnelerin daha hafif olduğunu öğrenelim. İşte 1. sınıf matematik tartma konu anlatımı.

Eşyaların bazı zamanlar boyutlarına göre farklı ağırlıkları olduğunu anlarız. Bazen ise nesnelerin cinsine göre ağırlıklar değişir. Mesela pamuk ile demir aynı büyüklüğe sahip olsa bile demir daha ağırdır. Bu şekilde farklı eşyaları ele alalım ve ağırlık ile hafiflik konusunu inceleyelim.

Tartma

Birçok nesnenin ağırlığını tartarak anlarız. Örneğin günlük hayatımızda bazı eşyalarımızı taşırken yoruluruz. Bazı eşyalarımızı taşırken ise çok yorulmayız. Çünkü bunlardan bazıları hafif iken diğerleri ağırdır. Şimdi buna bazı örnekler vererek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Birinci farenin elinde küçük bir peynir varken, ikinci farenin elindeyse kocaman peynir bulunuyor. Peki, hangi fare daha çok yoruluyordur?

Burada soruya baktığımız zaman birinci farenin elinde daha küçük peynir olduğunu anlıyoruz. O zaman bu fare daha hafif bir peynir taşıyordur. Yani bir farenin elindeki peynir daha hafiftir ve daha az yorulur. İkinci farenin elindeki peynir ise daha ağırdır ve daha çok yorulur. Bu durumda ikinci fare daha fazla yorulmaktadır.

Örnek: Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi en hafif ve Hangisi en ağırdır?

- Bisiklet

- Tren

- Otobüs

- Otomobil