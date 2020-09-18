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Antalya'da cuma namazına gitmek için evden çıkan küçük Ömer'in feci ölümü kahretti

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıktığı belirtilen 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobilinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki evlerinden cuma namazına gitmek için çıkan Ömer Sevban Ergin'e Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin sürüklediği Ömer, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A.'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Dilek A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.

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