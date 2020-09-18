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Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan kadın 4'üncü kattan atladı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, hastanenin dördüncü katından aşağı atladı. Kantin tentesine çarparak ucuz kurtulan 36 yaşındaki kadın, tedavi altına alındı.

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Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi gören 36 yaşındaki Tülay Y., koronavirüs testi ve tedavisi için Osmangazi'deki ek hizmet binasına getirildi. 2 gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin 4. katından atlayarak canına kıymak istedi.

Tülay Y. hastane kantininin tentesine düşerek yaralı olarak kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın ambulansla Yıldırım'daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şans eseri ölümden dönen Tülay Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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