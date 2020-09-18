Sosyal medyadan izleyip yapınca gözünü kaybetti Ordu'da 3 çocuğun tehlikeli oyunu

ORDU'da 3 çocuk, cam kavanoza koydukları torpili ateşlemesiyle yaralandı. Çocuklardan durumu ağır olan A.B.'nin (14) sol gözü, görme yetisini kaybetti. Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), oğlunun sosyal medyada görüp olayı gerçekleştirdiği ifade etti.

Abone ol

Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.B., Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlamasıyla 3 çocuk, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Y.D. ise Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan A.B.'nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

"Sosyal medyadan görüp yapmışlar"

Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), ''Dün saat 14.00 sıralarında çocuklar, cam şişesinin içinde torpili koyuyorlar ve yakıyorlar. Benim çocuğum da o sırada telefonla video çekiyormuş. O sırada şişenin patlamasıyla oğlum ve diğer çocuklar yaralandı. Bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Oğlum sol gözünü kaybetti. Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuklar bu torpil olayını da sosyal medyada görüp yapmışlar. Çocuklarınıza bilgisayar, telefon veya tablet vermeyin” dedi.

40 adet torpil 13 lira...

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle torpil satışı yasak olmasına rağmen, bazı bakkallarda ve işletmelerde torpil satışları devam ediyor. Özellikle çocuklar tehlikeli olan torpili kolayca satın alabiliyor. İçerisinde 40 adet torpilin bulunduğu paketler, bazı bakkallarda 13 liradan satışa sunuluyor.