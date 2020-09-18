Gaziantep'te cezaevi arkadaşı sevgiliye 7 saat işkence! Uyandığımda tecavüz ediyordu
Cezaevinde tanıştığı sevgilisini metruk bir eve götürerek 7 saat boyunca işkence yaptığı ve tecavüz ettiği gibi iddialarla aranan M.A.K., yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine girdi. Kadının anlattıkları korkunç...
İstanbul'da yaşayan ve cezaevinde tanıştığı sevgilisi M.A.K.'nın daveti üzerine Gaziantep'e gelen Dilber Argın, ailesi tarafından terk edilen M.A.K.'nın kendisini metruk bir eve götürerek yaklaşık 7 saat boyunca işkence ettiğini ileri sürmüştü. Tecavüz ve işkenceyle suçlanan sevgili, tutuklandı. Kadının anlattıkları her açıdan mide bulandırıcıydı...
Kafasında, göğsünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde, çatlak, morarma ve kesikler bulunan Dilber Argın'ın şikayeti üzerine aranmaya başlanan M.A.K., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü olduğu ve pandemi sürecinde izinli olarak dışarı çıktığı öğrenilen M.A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.
2019 yılının Mayıs ayında Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine giren Dilber Argın (37), yaklaşık 4 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gelen ve kendi gibi hükümlü olan M.A.K. ile tanıştı. Pandemi süreci öncesinde ise Dilber Argın, 1,5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden çıkmış, Gaziantep'e gelerek M.A.K. ile birlikte yaşamaya başlamıştı.
Dilber Argın yeni sevgilisi için çocuklarını yetiştirme yurduna vermişti. M.A.K., 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın'ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürmüştü. Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.'yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra kurtardığı ve sevdiği kişi olan M.A.K. ile tekrar gittiği metruk binada öldüresiye darp edilip, işkenceye maruz bırakılmıştı.