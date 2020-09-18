Gaziantep'te cezaevi arkadaşı sevgiliye 7 saat işkence! Uyandığımda tecavüz ediyordu

Dilber Argın yeni sevgilisi için çocuklarını yetiştirme yurduna vermişti. M.A.K., 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın'ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürmüştü. Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.'yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra kurtardığı ve sevdiği kişi olan M.A.K. ile tekrar gittiği metruk binada öldüresiye darp edilip, işkenceye maruz bırakılmıştı.