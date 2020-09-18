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Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır’a çirkin saldırı: 'Bana çingene dedi'

İSVEÇ'te Umea FC forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Yaldır, Halmstads karşılaşmasından sonra 'ırkçılık' isyanında bulundu. Yaşanan pozisyon sonrası kendisine 'çingene' dendiğini ifade eden Yaldır, hakeme şikayet ettiğinde 'hiçbir şey duymadık' cevabı aldığını dile getirdi.

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İsveç’in Umea FC takımında forma giyen kanat oyuncusu Deniz Yaldır, ülke basınında gündeme oturdu. Halmstads’a 4-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki yıldız, rakip futbolcu Dusan Djuric’in kendisine ırkçı sözler söylediğini dile getirdi.

Halmstads maçının 67. dakikasında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gören Deniz Yaldır, itiraz etmeden olay yerinden uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra maç hakeminin yanına giden Türk asıllı İsveçli futbolcu, kendisine ırkçı sözler sarfeden Djuric’i şikayet etti.

"Yan hakeme ve orta hakeme gittim ancak..."

Maç sonunda açıklama yapan Yaldır, “Pozisyon sonrası olay yerinden ayrıldım ama bana ‘çingene’ dediğini duydum. Sonra çıldırdım. Yan hakeme ve orta hakeme gittim. Ancak hiçbir şey duymadıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

"Beni çıldırtan şey buydu"

Drusic’in kendisine söylediği sözleri doğruladığını söyleyen Yaldır, “Sonrasında bana ‘doğru duydun, doğru duydun’ dedi. Beni çıldırtan şey buydu” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yaşananların peşini bırakmayacağını söyleyen Yaldır, "Yöneticilerle konuşacağız ve ne yapacağımıza bakacağız. Bu tamamen kabul edilemez. Tüm dünyada ırkçılık karşıtı ve faşizm karşıtı kampanyalar var ama yine de futbol sahasında bunun gibi şeyler oluyor ve benim için asla kabul edilemez. Sadece sahalarda değil, hiçbir yerde kabul edilemez."

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