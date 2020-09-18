İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz!

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor gözünü 3. ön eleme turuna dikti.

2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşirken Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Mura-PSV Eindhoven maçının galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, turu geçerse rakibiyle tek maç usulüne göre 1 Ekim'de evinde karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'de 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Milan-Bodo Glimt maçının galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar turu geçerse, rakibi ile tek maç usulüne göre 1 Ekim'de sahasında karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak. Sarı kırmızılılar turu geçerse rakibiyle tek maç usulüne göre 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.