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Dolar ve euro durdurulamıyor! Dolar/TL kuru 7.57 ile tarihi rekorunu kırdı

Bu sabah güne 7.5496 TL'den başlayan dolar/TL kuru 7.57'e kadar yükselerek tarihi rekorunu tazeledi. Öte yandan Türk Lirası, euro karşısında en düşük seviyesini gördü. 

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Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42'ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı.

TL dün ise dolar karşısında tarihi seviyede değer kaybederek 7.5610'a kadar geriledi.  Kur bu sabah 7.5496 TL seviyesinden başladı, şu dakikalarda dolar 7.57 TL'nin üstünde seyrediyor. 

Euro ise TL karşısındaki yeni zirvesini bu sabah yakaladı. 8.9636 ile açılan euro/TL 8.9672'e tırmanarak en üst seviyesine ulaştı. Euro şu dakikalarda 8.96'nın üzerinde. 

18 Eylül Cuma altın fiyatları

Gram altın alış: 473,83 - satış: 473,90

Çeyrek altın alış: 769,50 - çeyrek altın satış: 778,60

Cumhuriyet altını alış: 3.070,20 - cumhuriyet altını satış: 3.099,10

Yarım altın alış: 1.535,10 - yarım altın satış: 1.555,50

Tam altın alış: 3.118,88 - tam altın satış: 3.196,36

Ata altın alış: 3.140,95 - ata altın satış: 3.172,67

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