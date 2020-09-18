Pazar günü İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda 20 Eylül Pazar günü, Tarihi Yarımada’da yollar sporseverler için açılacak. 20 Eylül’de 15.si koşulacak yarı maraton için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

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Saat 08.45’de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00’ a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek.

21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde;

02.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar

· Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası

· Namık Kemal varyant dönüşleri

· Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı

05.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar

· Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar

· Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

· D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak

· Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

· Gülhane Parkı sahil alt girişleri

· Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil isitkametine dönüş yapılmayacak)

· Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)