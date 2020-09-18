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Muğla'da muhtar devrilen traktörün altında kalarak öldü

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da devrilen traktörünün altında kalan kırsal Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan (52), yaşamını yitirdi. Muhtarın 2 mahalle arasına kurulan orman yoluna, yardım amacıyla malzeme taşıdığı öğrenildi.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Köyceğiz ilçesi Kavakarası Mahallesi yakınlarındaki yapımı süren orman yolunda meydana geldi. Ortaca'dan Köyceğiz'in kırsal Kavakarası Mahallesi yönüne giden Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan Ceylan yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Ceylan'ın traktörün altından çıkartılan cesedi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yardım amacıyla malzeme taşıyormuş

Kazanın, Muhtar Ceylan'ın yardım amacıyla Ortaca'dan kırsal Ekşiliyurt ile Köyceğiz'in Kavakarası mahallelerine açılan orman yoluna traktörü ile malzeme taşırken meydana geldiği öğrenildi.

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