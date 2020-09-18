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Esenyurt'ta taşlar havada uçuştu zabıta ile seyyar satıcı arasındaki kavgada 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan arbedede taşlar havada uçuştu. Sokak, muharebeyi aratmazken 7 kişi yaralandı. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi 869 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcıların araçlarının olduğu yere gelen bir grup zabıta, sebze satıcılarından satış yapmamalarını istedi. Satıcılar, bu duruma karşı gelerek zabıta görevlileriyle tartışmaya başladı. Zabıta araçlara el koymak isteyince tartışma arbedeye dönüştü.

Çıkan arbedede biri zabıta görevlisi olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Seyyar satıcıların araçlarında hasar meydana gelirken araç camlarında kırıklar olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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