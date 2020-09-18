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Kamboçya'da yıldırım faciası 7 kişi öldü

KAMBOÇYA'nın kuzeybatısındaki Battambang eyaletinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü bildirildi.

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Ulusal Afet Yönetimi Komitesi Sözcüsü Keo Vy, ahşap bir eve perşembe günü yerel saatle 18.15 civarında yıldırım isabet ettiğini duyurdu.

Keo, yıldırımın düştüğü evdeki 4'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Battambang'da yoğun yağışların görüldüğü mayıs-ekim döneminde sıklıkla yıldırım düşmeleri meydana geliyor.

Kamboçya'da 2019'da yıldırım düşmesi nedeniyle en az 95 kişi hayatını kaybederken 83 kişi de yaralanmıştı.

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