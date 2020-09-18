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Antalyaspor'da koronavirüs vakası patladı İstanbul'a gelemediler

Süper Lig’de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor’da korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kafile İstanbul’a hareket edemedi.

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Süper Lig’in 2. haftasında yarın İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kafileyi bugün saat 15.00’de İstanbul’a götürecek uçak, tespit edilen korona virüs vakaları sebebiyle iptal edildi. Kafile Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne dönüş yaptı.

Testlerde hata olabileceği ifade edilirken, tüm takıma İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelecek ekip tarafından yeniden test yapılacak.

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