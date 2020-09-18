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Devlet Bahçeli'den yeni TTB açıklaması: Sonuna kadar arkasındayım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınını yönetemediği iddiasıyla iktidarı eleştiren Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) kapatılması çağrısına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bahçeli, "Yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak "Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz" eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak, birliğin derhal kapatılması gerektiğini söyledi.

TTB de bir açıklama yaparak, "Türk Tabipleri Birliği'nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur" dedi ve sözlerinin arkasında olduklarını ifade etti.

Bahçeli'nin sözlerine bazı sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki geldi. 

"Hesap sorulmalı"

Eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yapan Bahçeli, "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır." dedi.

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