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Eskişehir'de hastanede skandal! Maskesiz ve eldivensiz personel korona testi yaptı

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de Covid-19 testi yapan personel, maske takmamasıyla gündeme gelmişti. Görüntülerde, 6 aydan beri maskesiz çalıştığını ifade ederek 'Buraları çamaşır suyu ile temizlettim' şeklinde savunma yapan hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir’de, hastanede koronavirüs testi yapan personel, maskesini çene altına indirip, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmadı. Hasta yakınlarından biri hastane personeline ''Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun'' diye tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Hasta yakını tarafından bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde hasta yakını test yapan personele, ''Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun. Hasta haklarına da şikayet ettim. Hala da milleti tehdit ediyorsun. Ben evde çocuklarımın yanına girerken, elbiselerimi değiştiriyorum. Ben dışarda maskemi indirdim diye 900 lira ceza yiyorsam, senin böyle çalışman bütün milli servete de yazık. Önlük yok, daha yeni eldiven taktın'' dedi.

"6 aydan beri ben bu şekilde çalışıyorum" demişti

Test yapan personel ise tartışma sırasında eldiven takarak, kronik rahatsızlığı olduğunu ve 6 aydır bu şekilde çalıştığını söyleyerek, ''6 aydan beri ben bu şekilde çalışıyorum. Şeker tansiyon hastasıyım, ben kronik vakayım. Buraları çamaşır suyu ile temizlettim'' diye cevap verdi.

O hemşire hakkında soruşturma 

Hastane yönetimi, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından personelle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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