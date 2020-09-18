Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun toprağa verildi

Gözyaşları içinde toprağa verildi: Gülay Uygun için, otopsinin tamamlanması ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gülay Uygun’un eşi Durak, oğulları Erol, Birol ve Ümitcan Uygun ile çok sayıda yakını ve akrabası katıldı. Uygun'un cenazesi, törenin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında mezarlıkta toprağa verildi. Defin sırasında Durak Uygun ile oğlu Ümitcan Uygun gözyaşı döktü. Baba ve oğlunu, diğer yakınları teskin etti. Mezar taşında fotoğrafı bulunan Gülay Uygun'un mezarına karanfil ve çiçekler bırakılarak dua edildi.