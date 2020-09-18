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Libya'nın darbeci generali Hafter petrol blokajını kaldırdı

İhlas Haber Ajansı

Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, Libya'nın petrol blokajını kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı.

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Darbeci general Halife Hafter, Libya’nın ekonomik durumunun kötüleşmemesi için petrol üretim ve ihracatına devam edeceğini söyleyerek, "Libya'nın geleceğini güvence altına almak için petrol yatakları açmaya petrol üretimine yeniden sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Hafter’in açıklaması Libya'nın enerji sektörünü işleten Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından alınan karardan sonra geldi. Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki petrol tesislerinin askerden arındırılmasına kadar petrol ihracatı yapılmayacağını söyledi.

Hafter’in açıklamasının ardından Trablus'ta, Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başbakan yardımcısı Ahmed Maitik, Hafter'in petrol üretiminin yeniden başlatılmasına karar verildiğini de söyledi. Maitik, petrol üretimi ve dağıtımı denetleyecek yeni bir komitenin kurulacağını ekledi.

Komitenin bütçe hazırlamak, ödemeleri karşılamak ve kamu borcuyla ilgilenmek ve UMH arasında koordinasyon yaparak görevleri sürdüreceğini söyledi.

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