İstanbul'da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilecek kademeli mesai uygulamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Kademeli ve esnek mesaide karar kıldık. Öğrenciler sabah 9'da ders başı yapacak" dedi.

Abone ol

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08,00 ve 16,30'da, sağlık teşkilatımız saat 08,30 ve 16,30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09,00 ve 16,30'da mesaiye başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kademeli mesai uygulamasının ayrıntılarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekildeydi:

Kıymetli İstanbullular, kıymetli basın mensupları, insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ülkemizde ve İstanbul'da büyük mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük fedekarlık ve özveri gösteriyor.

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında tüm kurum, kuruluş, üniversitelerimiz, meslek odaları, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla güzel işbirliği içerisindeyiz.

İstanbul'da büyükşehir İETT verilerine göre pandemi öncesinde günlük yolcu sayımız 7,6 milyon. Bugün bu sayı 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

Yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var

Toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07-09, ikincisi akşam 17-20 saatleri arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde, yani pik saatlerde hemşehrilerimizi durak, istasyonlarda, toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımda sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri, esnek çalışma usülüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

21 Eylül saat 09.00'da ders başı

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın ana sınıfı ve birinci sınıfı öğrencilerimiz 21 Eylül saat 09.00'da ders başı yapacaklar.

07.00, 08.00 ve 09.00'da mesai

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp 08.00 ve 09.00'da mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamız, ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, TÜSİAD, TİM, Hak İş, Türk-İş, DİSK ve TİSK başta olmak üzere OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri sivil kuruluşlarımızla 3 haftadır toplantılar yaptık.

Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında, görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok net olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. İş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum.