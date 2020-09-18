Turizm bölgelerinde vaka artışı var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de koronavirüste son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Turizm bölgelerinde koronavirüs vakalarında artış var mı'? sorusuna da yanıt vererek, söz konusu illerde bir artış olmadığını kaydetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında İzmir'de basın toplantısında konuştu. Bakan Koca, aşı bahanesiyle 3 hemşireyi darbeden şahsa sert tepki gösterip, "Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bazı testleri yaptırmak, gerekmediği halde bazı ilaçları almak, hastaneye yatmak amacıyla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarına ısrarda bulunan vatandaşlarımızı görüyoruz. Sağlık personelimizi hırpalayanları görüyoruz. Bu olay bizi yürekten üzüyor" dedi.

İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün de İzmir'deki çalışmalarımızı tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Denizli illerindeki mevcut durumu detaylı değerlendirdik. Çalışmamız neticesinde aldığımı kararları ve planlamaları sizinle paylaşacağım.

Tüm dünya kesin tedavi için yoğun bir çalışma içinde, umut veren gelişmeler olsa da kesin bir sonuca ulaşılmadı.

Yatak cihaz malzeme ve personel tavsiyesi yaparak kapasite arttırımı sağladık. İllerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısını azaltmadaki rolünü yakından müşade ettik.

Ege Bölgesinde koronaviste son durum

Son ay İzmir'de vaka sayımızda %42'ye varan son hafta ise artış oranı %10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son 1 haftada 1 ay öncesine göre %5 oranında düşüş görüyoruz. Manisa'da son 1 ayda %30 olan vaka artışı son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son 1 ayda vaka sayımız stabil seyrediyor. Deniz'de son 1 aya göre %60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta %40 vaka artışı görülüyor.

İzmir'de erişkin yatak doluluk oranımız %46, yoğun bakım dolum oranımız %25, solunum cihazı dolunum oranı ise %49. Aydın'da yatak doluluk oranı %42, yoğun bakım doluluk oranı %63, solunum cihazı doluluk oranı ise %38.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48.5

Manisa'da erişkin yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı 66, solunum cihazı doluluk oranı 32. Muğla yatak doluluk oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %59, solunum cihazı doluluk oranı ise %60. Denizli yatak doluluk oranı %46, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı doluluk oranı ise %49

Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranı %48.5, yoğun bakım doluluk oranı %66, solunum cihazı doluluk oranı ise %33

Birinci önceliğimiz hasta sayısının artışını, yani bulaşmayı durdurmak. Aksi durumda sadece hastane, ilaç gibi önlemler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon çalışması salgınla mücadelemizin temel aksını oluşturmaktadır. izmir'de son 1 ayda filyasyon yapan ekibimizin sayısını 350'den 460'a çıkardık. Muğla'da 91'den 120'ye, Manisa'da 170'den 220'ye, Uşak'ta 35'ten 55'e, Denizli'de ise 165 olan ekip sayımızı 220'ye çıkardık.

Toplum sağlığını tehdit eden bir davranış da izolasyonda kalmaları gereken insanların toplum içine karışmasıdır. Toplumun sağlığı açısından bu kabul edilebilir bir durum değildir. Hasta olduğunu bildiğine rağmen toplu ulaşım araçlarına binmek, şehirlerarası yolculuk yapmak, topluma karışma vicdanlara sığmayacak bir davranıştır.

Ülkemiz Bilim Kurulumuzun da tavsiyeleriyle hastalığın tedavisinde erken ilaç tedavisiyle büyük bir başarı sürdürmektedir. Test sayımızın yüksek tutulması gibi çabalar çok etkili olmuştur. Bu hususta gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz.

Sağlık çalışanlarına şiddet

Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bazı testleri yaptırmak, gerekmediği halde bazı ilaçları almak, hastaneye yatmak amacıyla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarına ısrarda bulunan vatandaşlarımızı görüyoruz. Sağlık personelimizi hırpalayanları görüyoruz. Bu olay bizi yürekten üzüyor. Fedakarlığımızı sorgulatıyor. Bu davranışlara duyarlı her vatandaşımızın karşı çıkması, kınaması gerekiyor

"İzmir şehir hastanesine kavuşacak"

Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi, bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Her odasının yoğun bakıma çevrilebildiğini Kovid-19'dan gördük. Yakında İzmir'de şehir hastanesine kavuşacak. Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatağı ile İzmirlilere yakışır proje olarak katkı sağlayacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız. Aydın Yeni Pazar ilçe hastanesinin inşaatını ise tamamladık. Vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Uşak Devlet Hastanesi'nin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık. Karahanlı Devlet Hastanemizin geçici kabul hizmetine başladık. Manisa Şehir Hastanemiz büyük bir yük aldı. Kula Devlet Hastanemizin ikmal ihalesini tamamladık. Yatırım programında yer alan Salihli Devlet Hastanemizin yer tahsisi tamamlandı. Proje çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Salgında mücadele güç birliği ve sorumluluk ile olur. Temizlik, maske mesafe kurallarına uyduğumuz sürece virüs etkisiz kalacak, tehdit olmaktan uzaklaşacaktır.

10 şehir hastanesinin ihalesi başlatıldı

Şehir Hastanelerinin bulunduğu bölgede en son hizmet veren hastanın artık oradan başka bir bölgeye sevk edilmediği mükemmeliyet merkezi olduğu hastaneler olarak planlıyoruz. Ayrıca 10 tane Şehir Hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Daha çok kendi imkanlarıyla kaynaklarıyla yatırım yapan bir ihale süreci başlatıldı. Geçen 2 haftalık süreçte 3 tane ilimizin ihalesini yaptık. Biri Aydın, ikincisi Antalya, üçüncüsü Samsun. Bu 3 ilin ihale süreci tamamlandı. Ayrıca pazar günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de şehir hastanelerimizin ihaleleri yapılacak. Özellikle 10 şehir hastanesi için yatımın bütçeden yapma konusunda bir irade oldu.

Turist gelen illerde artış var mı? Bu bölgelerimizde çok yoğun turizm hareketliliğinin ve canlılığının olduğunu biliyoruz. 11 milyona yakın turistin geldiğini biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere, İzmir Muğla dahil olmak üzere bu illerimizde artan vaka artışı olmadığını biliyoruz. Bu kadar hareketli bir dönemde, sağlık ordumuzun sahada ve dünyadan farklı uyguladığı filyasyon takibini çok ciddi yaptığını görüyoruz.

Salgın griple daha mı ağır seyredecek?

Salgının griple birlikte daha ağır seyredeceğine dair bir öngörü var ama biz önlemlerde hassasiyet gösterirsek grip de daha az görülebilir.

Sağlık personeli alımı

Bu dönemde cephede savaş veren sağlık ordumuz oldu ve onların fedakarlığıyla bu dönemin yükünü kaldırdığımızı ben iyi biliyorum. Yoğun bakım şartlarında bir hemşire arkadaşımızı, bir sağlık personelimizin o ortamda Kovid'li olduğu bilinen hastaya günlerce saatlerce o kıyafetlerle nasıl hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolu açmak için uğraştığını, evine giderken çocuğuna yakın durmama veya virüsü taşıyabilme endişesiyle günlerce aylarca yaşayan sağlık çalışanlarımızdan bahsediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek bir karşılığı olacağına inanmıyorum. O yüzden bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Yeni hastanelerimiz oluyor ya da yeni açtığımız şehir hastanelerimiz için alımlar olacak. Önümüzdeki günlerde bunun netleşmesini bekliyoruz. Hangi alanlarda bu alımın yapılacağını da bildirmiş oluruz.

Okulların açılması

Pazartesi günü hazırlık ve 1. sınıfların eğitimi başlıyor. Bakanlıklarımız günlerce çalıştı. Nasıl eğitim alınması detaylandırıldı. 2+5 şeklinde bir uygulama önerisi yapılmıştı. 5 günlük zaman diliminde belirtilerin ortaya çıkma ihtimali düşünülerek önerilmişti. 3 hafta sonrası dönem içinde kademeli bir geçişin olacağı ilan edilmişti. 3 hafta sonrası için de salgının seyrine göre, yer yer ilerin değerlendirilmesine göre Bilim Kurulumuzun tavsiyesiyle karar alınacak.

Aşı çalışması

Dünyada faz3 çalışmasına gelen 9, uygulanmasına başlayan 6 tane aşı çalışması var. Bu aşı çalışmalarının 2 tanesi için Türkiye'de izin verildi. Faz3 çalışması için. Üçüncüsü Rusya'dan geldi. Onun da izni gelecek hafta verilebilir. Preklinik çalışmalar tamamlandıktan sonra faz1, faz2, faz3 çalışmaları başlar. Virüse karşı 13 aşı çalışmamız var.