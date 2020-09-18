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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Eylül Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1771 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 299 bin 810, can kaybı 7 bin 377 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 18 Eylül 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 111 bin 113 yeni test yapıldı, 1771 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1060 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, vaka sayısı 299 bin 810, vefat sayısı 7 bin 377 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

"Birlikte mücadele edelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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