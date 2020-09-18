MetroPOLL'ün son seçim anketinde kritik sonuçlar! Protesto oyu kullanacaklar
MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre, AK Parti ve MHP'nin toplam oyu 'yüzde 11 olarak açıklanan kararsızlar dağıtılmadan önce' yüzde 38,8 olarak çıkıyor.
MetroPOLL Araştırma'nın kurucu CEO'su Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2020' araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
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Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar’ın paylaştığı verilere göre kararsızların oyu dağıtılmadan AK Parti ve MHP’nin toplam oyu yüzde 38,8 olarak ölçüldü.
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Ankette en dikkat çekici tespit ise “Protesto oy kullanacağım” diyenlerin oranının yüzde 7,1 çıkması oldu.
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'Kararsızlar dağıtılmadan' oy oranları
- AK Parti yüzde 31,3
- CHP yüzde 21,2
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