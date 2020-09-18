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Çavuşoğlu o alçak manşetle ilgili konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili attığı o alçak manşeti değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, büyükelçinin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

" Yunan gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili alçakça bir manşet attı. Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık.

Annan planı bildiğiniz gibi başarısız oldu. Kimin çözüm istediğini kim çözüm istemediği gördük.

Biz Cenevre'de çok açık bir şekilde söyledik. Biz federasyonu son defa müzakere ediyoruz. Tekrar etmeyeceğiz. Sayın Akıncı da aynı şeyi söyledi.

Orada da Rum tarafı geri adım attı. Kıbrıs müzakerelerine kaldığımız yerden başlamamız mümkün değil.

Kıbrıs meselesinde başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur."

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