BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin Maldivleri denilen Salda Gölü imar planı onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nı onayladı. Plan, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin (ÖÇK) tamamını kapsıyor.

Abone ol

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, ÖÇK ilanı ile birlikte her türlü uygulamanın durdurulduğu köylerde, bu planın koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkân tanıyacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklama şöyle:

Hazırlanan planda, mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesi hedeflenmiştir. Göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiş, köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi hedeflenerek kırsal kalkınmanın da sağlanması öngörülmüştür.

Onaylanan Salda Gölü Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Göl yüzeyinde herhangi bir faaliyete izin verilmediği, göl çevresinde, doğal alanlar ve köyler arasında bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları önerildiği kaydedilen açıklamada, “Alan içerisinde mevcutta bulunan maden ocaklarının faaliyetlerinin sonlandırılması öngörülmüştür. Tarım, mera, orman alanları ile sulak alanlar korunmuştur. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, ilan sürecinde itiraz olması halinde bu itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilecektir" ifadelerini yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MetroPOLL'ün son seçim anketinde kritik sonuçlar! Protesto oyu kullanacaklar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çavuşoğlu o alçak manşetle ilgili konuştu
Bayern Münih'ten Schalke'ye 8 gol birden
İstanbul'da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Eylül Cuma)
Turizm bölgelerinde vaka artışı var mı? Bakan Koca açıkladı
Şaşırtan koronavirüs araştırması: Gözlük 5 kat fazla koruyor
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 39 ilçede dev denetim
İstanbul'da görev yapmak üzere 400 bekçi alınacak
Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçında puanlar paylaşıldı
Safer ayı ne zaman bitecek son çarşamba kılınacak namazı nedir?
Yorumlar 2 yorum