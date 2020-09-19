Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'nin yayın organı Halk TV'de bir programa konuk oldu. Karamollaoğlu, burada yaptığı 'Hilafet' açıklaması özellikle sosyal medyada olay oldu. Karamollaoğlu, hilafeti 'Atatürk değil, AK Parti kaldırdı' dedi.

Abone ol

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, hilafet makamını Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK Parti'nin kaldırdığını öne sürdü.

Karamollaoğlu, CHP’nin yayın organı Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını cevapladı.

"Hilafeti bu arkadaşlar kaldırdılar''

Şirin Payzın'ın, "Türkiye'de hilafet olabilir mi tekrar?" sorusu üzerine Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi;

"Türkiye'de hilafet var aslında da ortadan bu arkadaşlar kaldırdılar.

Bizde hilafet kaldırılırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı 'hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsi manevisinde münverit olduğu için bulunduğu için, hilafet makamı kaldırılmıştır.'

Hilafet kalkmadı. Hilafet ne? Kanun koyucu gibi. Yani aslında şimdi siz onu oradan aldınız, Meclisin bu gücünü ortadan kaldırdınız."