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Darıca'da 2 gündür haber alınamıyordu evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

 KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ateş Ersöz (35), evinde ölü bulundu.

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Darıca Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak’ta bulunan bir evde tek başına yaşayan Ateş Ersöz’den 2 gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine arkadaşları, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ateş Ersöz’ü yerde hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ateş Ersöz’ün yaşamını yitirdiği belirledi.

Yara izine rastlanmadı

Ateş Ersöz'ün vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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