Rospotrebnadzor'dan korkutan açıklama: Dünyada binlerce koronavirüs mutasyonu var

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), "Günümüzde dünya genelinde birkaç bin koronavirüs mutasyonu var. Aralarından 22’si sabit ve istikrarlı bir şekilde kalıtım yoluyla geçiyor” açıklaması yaptı.

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“Bu mutasyonların Ocak-Mart 2020’de gerçekleştiğini kaydetmek gerekiyor." denilen açıklamada, "Bu tarihlerden sonra virüsün genomunda, yaygın olan mutasyonlar tespit edilmedi” dendi.

En dayanıklı değişikliğin, iki tekli mutasyonun ortaya çıkması olduğu belirtilirken incelenen örneklerin yüzde 93’ünden fazlasında bu çifte rastlandığı kaydedildi.

Bu türden ilk virüs çeşitlerinin Ocak sonunda Çin’de, ardından Avustralya’da, Şubat ayının sonunda da Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda, Suudi Arabistan, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Fas ve Senegal’de tespit edildiği aktarıldı.

Rusya’da bu mutasyon çiftinin, incelenen örneklerin yüzde 99’unda tespit edildiğini kaydeden Rospotrebnadzor, yabancı genomlarla karşılaştırdıktan sonra Batı Avrupa’da yaygın olan P314L (ORF1b geni) ve D614G (S geni) mutasyonlarına sahip virüs çeşitlerinin büyük ölçüde Mart ve Nisan aylarında Rusya’ya getirildiğini bildirdi.