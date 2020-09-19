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HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Emine Erdoğan 'gastronomi kitabı' çıkarıyor! İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik' bir gastronomi kitabı hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. Emine Erdoğan, "Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

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Emine Erdoğan, Türkiye'nin yemek kültürünün tanıtılması için hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Akademisyen ve şeflerle bir araya geldi

Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Farklı dillerde de yayımlanacak

Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise farklı dillerde yayımlanacak. Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz.

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