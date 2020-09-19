Sağlık Bakanı Koca Ahmet Hakan'a konuştu: Filyasyon uygulaması olmasaydı perişan olurduk

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a dikkat çeken açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyon uygulaması olmasaydı perişan olurduk" ifadelerini kullandı.

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"Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem yok, sadece biz uyguluyoruz" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyonla büyük başarı sağladık, sağlıyoruz ama anlatamıyoruz" diye konuştu.

Sistem nasıl işliyor?

Bakan Koca, açıklamasına göre sistem şöyle işliyor:

Erken tanı: Hastaneye müracaat eden vatandaşa hemen test yapılıyor ve erken dönemde tanı konmuş oluyor. Eve bırakma: Pozitif tanı konan kişi, o anda evine araçla bırakılıyor. Bakanlık bunun organizasyonunu yapıyor. Temaslıların saptanması: Evine götürülen kişinin kimlerle temas ettiği, aynı gün içinde saptanıyor. Süreyi kısaltma: Temaslıların tespit edilme zamanı ne kadar azalırsa başarı o ölçüde sağlanmış oluyor. Çağrı sistemi: Evde izole edilen hasta ve temaslılar, çağrı sistemi aracılığıyla birinci, üçüncü, yedinci ve on dördüncü gün aranıyor. Gerektiğinde hastane: Eğer bu aramalarda hastanın hastaneye getirilmesi gerektiği tespit ediliyorsa... Ambulansla hastaneye getiriliyor.

"Türkiye’de 11 bini aşan filyasyon ekibi var"

“Türkiye’nin her yerindeki bu süreçleri dijital olarak takip edebiliyoruz. Filyasyon ekipleri neredeler? Ne kadar hızlı davranıyorlar? Eksik nerede? Hepsini görebiliyoruz ve ona göre aksiyon alıyoruz. Şu anda tüm Türkiye’de 11 bini aşan filyasyon ekibi var.

Başka ülkelerde böyle bir sistem yok

Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem yok. Sadece Türkiye’de var. Sadece biz uyguluyoruz bu sistemi. Dünyanın hiçbir ülkesinde kişiler evde izole edilip takip edilmiyor.

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