İran'dan düşürdüğü Ukrayna uçağına ilişkin açıklama ABD yüzünden oldu

İRAN Ordusu, 8 Ocak'ta Tahran üzerinde 'yanlışlıkla' füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının, ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahelesi nedeniyle vurulmuş olabileceğini açıkladı.

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İran devlet televizyonunda katıldığı programda açıklama yapan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Purşasb, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'ta ABD üslerini balistik füzelerle vurmasından birkaç saat sonra radarda seyir (cruise) füzesi olarak algılandığı için düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağına ilişkin incelemelerin olması gereken seviyeye henüz ulaşmadığını belirtti.

"ABD müdahalesi olabilir''

Uçağın füze sanılarak hava savunma sistemleri tarafından vurulmasının, ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesinin bir sonucu olabileceğini iddia eden Purşasb, "Ukrayna uçağı konusunda ABD tarafından elektronik savaş operasyonu yürütüldüğünü düşünüyorum." dedi.

"Sınırdan seyir füzesi ateşlendi''

Savunma sistemlerine yapılan müdahaleyle radarların sanal görüntülerle yanıltılmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Purşasb, uçağın vurulmasından hemen önce radarlarda sınırdan seyir füzesi ateşlendiğinin rapor edildiğini aktardı.

Ukrayna uçağının düşürülmesi

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.