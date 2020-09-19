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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığı hakkında şok iddia! Son günlerde konuşulan olay

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığının yerinde olmadığını yazdı. Uğur, son günlerde konuşulan bir olayı köşesinde paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığı yerinde değil. Bu iddiayı köşe yazısına taşıyan isim Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur oldu. "Kemal bey gidiyor anladık da yerine kim gelecek?" başlıklı yazısında Uğur,  son günlerde konuluşan bir olayı aktardı:

Görüştüğü kişiye dakikalar sonra "neredesin seni arıyordum" dedi iddiası

"Genel Başkan yardımcılarından biri CHP genel merkezinde Kemal Bey'le görüşmesini tamamlamış çıkmıştı. Tam asansöre binmek üzereydi ki özel kalemdeki görevli kapıda yakaladı onu. Soluk soluğa  “Sayın Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor” dedi. Şaşırdı Başkan Yardımcısı, içinden “Allah Allah, şimdi konuştuk, acaba ne oldu?” diye telaşla geri döndü. Kemal bey odaya girdiğinde ayağa kalkarak, ilk kez görüyormuşçasına “Neredesin yahu, seni arıyordum, konuşmam gereken bir konu var” diye karşıladı.
Dondu kaldı, ne oluyordu?

"Kullandığı ilaç sayısı 12 ile 18 arasında değişiyor"

Son günlerde bu olay dillendiriliyor CHP’li çevrelerde. Eşlik eden pek çok olay daha var tabii anlatılan. Onları burada sıralamak istemem. Ama Kemal Bey'in ailesi artık “Bu işi bırak ve birine teslim et” noktasına gelmiş. Allah şifa versin ama aktarıldığına göre kullandığı ilaç sayısı 12 ile 18 arasında değişiyor. Korumalarından birinin işinin, sadece ilaçlarını tasnif edip kendisine vermek olduğu belirtiliyor.
Eğer bu anlatılanlar, bir zamanlar Emin Çölaşan’ın Başbakan Bülent Ecevit’e attığı korkunç iftiraların benzeri değilse, durum kritik demektir. Hatırlarsanız, bu iftiraların ardından Ecevit bir yıl daha Başbakanlık yapmıştı."

Salıcı iddiası

Fuat Uğur ayrıca yazısında 10 Aralık Hareketi içinde olduğunu söylediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul’da bir toplantıda söylediği iddia edilen “Genel Başkan bir süre sonra görevi bırakacak. Arkadaşlar bu yüzden partiye sahip olalım, görev bizi bekliyor”  şeklindeki sözlerini aktardı.

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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