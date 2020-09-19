Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine kınama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesini en sert biçimde kınadığını belirterek, Yunan hükümetine, bu utanmazlığın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a gönderdiği mektupta, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesini kınadı.

Fahrettin Altun mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, mektubunda "Öte yandan, bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu'na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor, Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum." sözlerine yer verdi.

"Çaresizliğin işareti"

İletişim Başkanı Altun, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yunan hükümeti, Türk gazetecileri korkutma girişimlerini engellemeli"

"Bu vesileyle Yunan hükümetini, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı çalışanlarının da olduğu Yunanistan'daki Türk gazetecilere yönelik sürekli ve tehlikeli korkutma çabalarının daha fazla gecikmeden engellenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Altun, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Doğu Akdeniz'de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan'daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının, barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir."

Yunan gazetesinin manşeti krize yol açtı: Büyükelçi bakanlığa çağırıldı

Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı manşetle ilgili olarak açıklama yaptı.

"Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir" diyen Çavuşoğlu, devamında "Ama hakaret, küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olanı yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye ile olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu.