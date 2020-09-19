BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  YEREL

Macron'un Türkçe tweeti anlaşılamadı Google Translate'ten çevirdi deniliyor

Demirören Haber Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından paylaştığı Türkçe, "Doğu Akdeniz" mesajına sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un ne demek istediğini anlamadıklarını ifade etti.

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı. Mesajı Türkçe dilinde google translate uygulamasından otomatik olarak çevirdiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları mesajın ne anlama geldiğini anlamadıklarını ifade ederek, Macron'a tepki gösterdi. 

Fransız ve Türklerden tepki

François Morelle adlı Fransız sosyal medya kullanıcısı, az da olsa Türkçe biliyorum ama bu kadar da kötü bir çeviri görmedim" diye Macron'u eleştirirken, Ömer Salimoğlu adlı kullanıcı da " Macron efendi! Resmen google translate'ten çevirmiş atmışsın mesajı. Türkçe danışmanına sorsaydın iyiydi. Ne dediğine "Fransız" kaldık. Bir şey anladıysam BAE'li olayım" ifadelerine yer verdi. 

Macron ne dedi?

Macron, Doğu Akdeniz ile ilgili attığı Türkçe tweette şu ifadelere yer verdi: " Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."

İlgili Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe yayınladı: Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta camiye nefes nefese giriyorlar Tayland'dan bir turist geldi manzarasına hayran kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine kınama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe yayınladı: Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik
Adana'da uzman çavuştan akılalmaz cinayet tartıştığı arkadaşına acımadı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığı hakkında şok iddia! Son günlerde konuşulan olay
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Yüz yüze eğitim planı belli oldu! İşte koyulan kurallar
Mardin ve Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan 'milli 5G' açıklaması
Jeep’ten 'Yarısı Şimdi Yarısı Seneye' kampanyası
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den korkutan açıklama: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları hangisinin dizisi çekildi?
Yorumlar