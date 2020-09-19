Macron'un Türkçe tweeti anlaşılamadı Google Translate'ten çevirdi deniliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından paylaştığı Türkçe, "Doğu Akdeniz" mesajına sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un ne demek istediğini anlamadıklarını ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı. Mesajı Türkçe dilinde google translate uygulamasından otomatik olarak çevirdiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları mesajın ne anlama geldiğini anlamadıklarını ifade ederek, Macron'a tepki gösterdi.

Fransız ve Türklerden tepki

François Morelle adlı Fransız sosyal medya kullanıcısı, az da olsa Türkçe biliyorum ama bu kadar da kötü bir çeviri görmedim" diye Macron'u eleştirirken, Ömer Salimoğlu adlı kullanıcı da " Macron efendi! Resmen google translate'ten çevirmiş atmışsın mesajı. Türkçe danışmanına sorsaydın iyiydi. Ne dediğine "Fransız" kaldık. Bir şey anladıysam BAE'li olayım" ifadelerine yer verdi.

Macron ne dedi?

Macron, Doğu Akdeniz ile ilgili attığı Türkçe tweette şu ifadelere yer verdi: " Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."