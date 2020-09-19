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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan 'milli 5G' açıklaması

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), koronavirüs salgın sürecinde internet trafiğinde büyük artış yaşandığını belirterek 5G teknolojileri ile bu alanda hızlı bir gelişim ve değişim yaşanacağını belirterek "Yerli ve milli imkanlar ile üretebilmek için çalışmalarına devam etmektedir" açıklaması yaptı.

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Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu’na, “Sağlığa zararlı olması nedeniyle 5G teknolojisinin ülkeye gelmesinin engellenmesi” talebiyle 1999 kişiye ait 52 dilekçe gönderildi. Dilekçeleri işleme alan Komisyon konuyu BTK Başkanlığı’na sordu.

"4G yetersiz kalıyor"

BTK, geniş bir bilgilendirme notuyla 5G kapsamında yapılan çalışmaları şöyle aktardı: “Kurumumuz tarafından ‘5G ve Dikey Sektörler Raporu’ yayımlanmıştır. altyapının ve mobil şebekelerin hız ve kapasite açısından son kullanıcıların taleplerini kesintisiz karşılayabilmesinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son kullanıcılar daha düşük gecikme ve yüksek hız ihtiyaç ve taleplerini ortaya koymaktadır. Ayrıca tüketiciler tarafından eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır. Örneğin; uzaktan ameliyat, otonom sürüş ve milyarlarca bağlı nesneden bahsedildiğinde güvenilir ultra düşük gecikmelere gereksinim duyulmakta ve mevcut 4G şebekeleri yetersiz kalmaktadır.”

"Test ve deneme faaliyetleri yürütülüyor"

130’dan fazla Türk üreticinin bir araya gelmesi ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin kurulduğunu aktaran BTK, şu ifadelere yer verdi: “HTK üyesi firmalar farklı projeler kapsamında 5G ve ötesi teknolojilere geçişte mobil işletmecilerin ihtiyaç duyacağı donanım ve yazılım ürünlerini yerli ve milli imkanlar ile üretebilmek için çalışmalarına devam etmektedir. HTK üyesi firmaların yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından finansal destek sağlanan ‘Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ ile, 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G İş-Destek (OSS) yazılımları, 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde 5G teknolojisine yönelik halihazırda işletmeciler tarafından bir takım test ve deneme faaliyetleri yürütülmektedir.”

Beyaz kitap yol haritası

Yeni nesil haberleşme sistemlerinde yer alacak yerli, milli ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesini sağlamak amacıyla Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu’nun kurulduğu belirtilen BTK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Böylece 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinde ülkemiz için yol haritalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 5GTR Forum Çalışma Grupları tarafından bu doğrultuda Beyaz Kitap hazırlanmıştır. Beyaz Kitap çok sayıda proje üretilmesi için bir kılavuz niteliğindedir. 5G Vadisi Açık Test Sahası (5G VATS) protokolü ile ise 5G test platformları üzerinde denemeler yapılması amacıyla test altyapısının kurulmasının sağlanması amaçlanmıştır.”

5G Vadisi

Bu konuda çalışan araştırmacıların desteklendiği belirtilirken “5G Vadisi Açık Test Sahası faaliyetleri kapsamında 5G ve Ötesi konularında ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak üzere 5G Vadisi tarafları olan BTK, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversiteleri, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone işbirliği ile ‘5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı’ uygulamaya geçirilmiştir. 5G ve Ötesi konularda Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ’de yüksek lisans ve doktorasını yapan 39 araştırmacı öğrenci mobil işletmeciler tarafından desteklenmekte” denildi.

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