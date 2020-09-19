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Son dakika 6 hakem koronavirüse yakalandı! Türkiye Futbol Federasyonu gizledi

TFF son dakika duyurusunda dört klasman hakem ile iki klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak TFF hakemlerin hangi isimler olduğunu açıklamadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu koronavirüs depremi yaşanıyor..

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, dört klasman hakem ile iki klasman yardımcısı hakemin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İsimleri gizlendi 

Federasyon, isimleri saklanan hakemlerin görev yapacakları maçlara başka hakemleri atayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

TFF Sağlık Kurulu

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