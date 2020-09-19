Bakan Soylu'dan yeni 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması: Çok hoşuma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönellik söylediği "Bisikletinle işe git gel bakalım." sözleri sonrası yaşanalara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Soylu,

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi tarafından şehirler arası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunun iptali, Soylu’nun tepkisine yol açmış, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a ve AYM üyelerine sert çıkmıştı.

"Çok hoşuma gitti"

"Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti." diyen Bakan Soylu, açıklamasında şuları belirtti:

Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir.