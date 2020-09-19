BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu'dan yeni 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması: Çok hoşuma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönellik söylediği "Bisikletinle işe git gel bakalım." sözleri sonrası yaşanalara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Soylu,

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi tarafından şehirler arası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunun iptali, Soylu’nun tepkisine yol açmış, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a ve AYM üyelerine sert çıkmıştı.

"Çok hoşuma gitti"

"Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti." diyen Bakan Soylu, açıklamasında şuları belirtti:

Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir.

"Bisikletinle işe git"

“Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” diye sormuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yüz yüze eğitim planı belli oldu! İşte koyulan kurallar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika 6 hakem koronavirüse yakalandı! Türkiye Futbol Federasyonu gizledi
Prof. Dr. Recep Tekin'den korkutan koronavirüs uyarısı: Ölüm riskini yüzde 30 artırıyor
Bursa'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yatakta yakaladı
Mehmet Ceyhan'dan ürküten tespitler! Hükümetler yanıltıldı aramızda 250 bin koronalı var
Mansur Yavaş'tan olay iddialar: Yeni komplo peşinde koşanlar var
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine kınama
ÖNCEKİ HABERLER
Alper Potuk Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile anlaştı
Cihat Yaycı 'gereği yapılır' dedi Türkiye'nin elindeki kozu açıkladı
Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan resmen Udinese'de
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tanker kurtarıldı
Macron'un Türkçe tweeti anlaşılamadı Google Translate'ten çevirdi deniliyor
Cuma selası okunurken dilek duası nasıl okunur, okunuşu?
Yorumlar 24 yorum